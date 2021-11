Bernard Cazeneuve bientôt secrétaire général de l'Elysée ?

Si cette information était confirmée, Bernard Cazeneuve ne ferait donc plus partie du gouvernement mais deviendrait le plus proche collaborateur du président de la République. Il remplacerait Pierre-René Lemas, actuel titulaire du poste. Récompense, pour le ministre qui a su garder "sa ville" à gauche par l'intermédiaire de Jean-Michel Houllegatte ? C'est, en tout cas, le signe que le ministre est devenu incontournable au sommet de l'Etat.

Cherbourg, l'agglomération de France où la gauche gagne des villes au terme des élections municipales. — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 30 Mars 2014

Législatives partielles ?

Reste que ce changement de poste induirait, loi oblige, un possible bouleversement à court terme dans la circonscription législative de Cherbourg. Bernard Cazeneuve, secrétaire général de l'Elysée, un poste équivalent à celui de haut fonctionnaire, ne pourrait plus être titulaire du siège de député de la 4e circonscription de la Manche. Sa suppléante, Geneviève Gosselin-Fleury, ne pourrait alors plus siéger à sa place. Une législative partielle serait apar conséquent organisée à Cherbourg, dont l'issue serait très incertaine pour la majorité, au vu des derniers scores de la droite aux municipales.

David Margueritte, candidat malheureux de l'UMP lors des législatives 2012, plaisantait lundi 31 mars en imaginant cette perspective... Il indique cependant qu'il ne se prononcera pas sur une éventuelle candidature avant la confirmation de cette information. Même discours pour Geneviève Gosselin-Fleury, actuelle suppléante de Bernard Cazeneuve. "Je n'ai aucune information là-dessus, je ne vous dirai pas ce que je ferai en cas de législative partielle, c'est prématuré".

Si cette nomination n'est pas encore officielle, elle a d'ores et déjà entraîné des réactions, parmi lesquelles, celle plutôt ironique de Frederic Nihous, président de Chasse Pêche Nature et Tradition, ou celle, plus inquiète, d'Antoine Tifine, membre du conseil fédéral des jeunes écologistes