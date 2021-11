Cyrille Ternon, dessinateur nouvelle génération

"Un homme est étendu sur le sol, visiblement mort. Sa tête se trouve comme écrasée sous la calandre d’un 4x4...” Ainsi débute le sombre script détaillé par le scénariste de la bande dessinée “Private liberty”, premier de trois tomes à paraître la semaine prochaine, lors du festival de BD d’Hérouville, “Des planches et des vaches”. C’est sous les traits experts du dessinateur ifois Cyrille Ternon, membre du comité artistique du festival, que va prendre forme cet univers.

“Il faut être fou !”

L’autodidacte de 40 ans a beau travailler chez lui, le métier n’est pas si simple qu’il pourrait paraître. “Si le scénariste me demande de dessiner le sémaphore de Longues-sur-mer, je dois d’abord me documenter pour savoir à quoi il ressemble ! Je dois imaginer comment placer les personnages, où les faire parler dans mes cases... Je passe beaucoup de temps à réfléchir avant même de dessiner !”, évoque Cyrille Ternon. Et puis, il y a la réalisation. “A chaque page, c’est un nouveau défi ! C’est à chaque fois un nouveau décor, d’autres personnages, d’autres perspectives.”

Le style précis et réaliste de cet album a son prix : “Un an de travail, toute la journée, et tous les jours. Il faut être fou pour faire ce que je fais. Pour moi, ça n’est pas vraiment un travail : j’aime dessiner, et je le fais quand je veux !” Parfois, Cyrille Ternon griffonne quelques formes sur du papier. Parfois, il utilise une table lumineuse pour peindre des illustrations. Mais le plus souvent, c’est sur sa tablette d’ordinateur qu’il modèle l’allure de ses personnages.

Ce premier tome à peine sorti, Cyrille Ternon s’est déjà attelé au deuxième volume. “Les éditeurs aiment les dessinateurs qui sortent des projets régulièrement. C’est de plus en plus dur : il faut s’accrocher pour rester.”

Pratique. Private Liberty, tome 1, Ed. Vagabondages.