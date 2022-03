Promenades insolites : Saint-Pierre sur... sable !

Voilà des années que des passionnés du patrimoine local et religieux militent pour que la petite chapelle ne tombe pas dans l'oubli. Mieux : l'église classée monument historique depuis 1886 fait l'objet de toutes les attentions et des plus minutieuses restaurations. On y a remis en place la cloche qui, pendant plus de six siècles accompagna de son 'ré dièse” le quotidien du pays. Le bourdon descendu en 2006 pour être restauré a fait son grand retour dans son beffroi d'origine. C'est l'une des plus vieilles cloches de France: 1403 ! En pleine guerre de cent ans. Ce n'est pas le seul signe distinctif de l'église Saint Pierre. Elle est aussi et surtout connue pour ses chapiteaux sculptés d'une rare beauté. On vient de loin les admirer. Le livre d'or de l'association est empli de témoignages de touristes qui n'en finissent pas de s'en émerveiller. Ils figurent parmi les plus beaux chapiteaux d'Europe.

Les sculptures datent de l'époque romane - fin XIe et début XIIe - et présentent des personnages médiévaux illustrant des scènes bibliques : la fuite en Egypte, le salut d'une âme, l'adoration des mages, l'incrédulité de Saint Thomas... Edifiée vers 1090, l'église elle-même a conservé tout son charme : une chapelle en forme de croix, l'un des plus beaux témoignages de l'art roman.

Alain Fergent

Pratique. Pour se rendre à Rucqueville, prendre la nationale 13 vers Bayeux et Caen, sortie D82, direction Martragny puis Creully. L'église est ouverte à la visite sur demande auprès de M. et Mme Mathis, 1 rue de l'église.

Site web : www.eglisederucqueville.free.fr



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire