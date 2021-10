Sortir l'Eté du Jeudi 5 Aout

Sortir l'Été Jeudi 5 Aout :



RDV à 11h pour une promenade Littoral pêche et Crustacées à Vierville sur Mer dans le Bessin. Découvrez les phénomènes des marées, la pêche à pied et l'ornithologie.

Des initiatiations au Skimboard sont proposées à Jullouville face à la cale des plaisanciers aujourd'hui de 14h à 18h. Inscriptions sur place.

Vous souhaitez vous essayer au Canoë-kayak, plusieurs villes de la région comme Tourlaville, Carentan, Hauteville/mer, Portbail, Avranches ou encore Granville vous font découvrir ce sport nautique tout l'été.Renseignements auprès de l'Office de Tourisme.

Idée de Sortie un peu insolite. À Lithaire vous est proposée une démonstration de cuisson Raku ( Cuisson Japonaise du 16ème siècle). C'est à 16h à la poterie au Grès du Temps, Spécialiste de la céramique de Jardin et l'entrée est Gratuite.

Ce soir ne manquez pas le Marché du Terroir de Lessay c'est jusqu'à 20h.

En ce début de mois d'Aout, vous pourrez participer aux Visites Théâtralisées de Caen. Tarifs : de 9,50 à 13,00 ¤ Gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme 02 31 27 14 14.

Une visite nocturne est organisée demain soir au jardin Christian Dior à Granville. RDV à la Grille d'entrée du Jardin à 20h. Gratuit.

Demain vous pourrez participer au Concours Hissez les Voix, un concours de chant organisé à Agon Coutainville. Le gagnant jugé par des professionnels du spectacle se verra décerner 2 journées de studio et plus de 1500¤ de cadeaux sont également à gagner. RDV de 13h30 à 21h.

Tarif : 8¤. Plus d'infos sur le 02 33 76 67 30.

Demain, les festivaliers vont pouvoir se réjouir . Les Calvadoses de Rock sont de retour. Venez applaudir Arno ou encore Revolver à Bayeux à la ferme de Sully. Tarifs : 11¤ pour un soir et 16¤ le pass 2jours.