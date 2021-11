Sortir dans l'Orne : lundi 31 mars

La Chambre de commerce et d'industrie de Flers/Argentan invite les commerçants, les prestataires de service etc. aux "Rencontres du Commerce", ce lundi à partir de 17h45. Ce sera dans les locaux de la CCI de Flers-Argentan à l'aéroport Flers-Saint Paul.



A partir de demain mardi et jusqu'à lundi prochain, ce sera la semaine du développement durable à la Biscuiterie de l'Abbaye de Lonlay l'abbaye. Visites orientées vers la démarche environnementale de la biscuiterie. Mais c'est sur réservation.



Le réseau des médiathèques de Longny-au-Perche et Neuilly-sur-Eure proposent un concours de dessins et peintures sur le thème de « La Famille ».

Il est ouvert à tous, à partir de 6 ans. Les œuvres sont à déposer jusqu’à demain dans l’une ou l’autre des médiathèques.

L’exposition aura lieu du 4 au 18 avril à la médiathèque de Longny et le public pourra voter.

La remise des récompenses se tiendra le mercredi 23 avril à Longny (plusieurs catégories selon les âges).

Renseignements auprès de la médiathèque de Longny au 02 33 25 56 54 et media.cdc.longny@orange.fr ou à la médiathèque de Neuilly au 02 33 83 10 55 et media.cdc.neuilly@orange.fr

