Argentan fête la Normandie pour la première fois

La Normandie se dévoilera pendant cette fête qui ouvrira ses portes le samedi 5 et le dimanche 6 avril de 10h à 19h.



La Fête de la Normandie aura donc lieu au boulodrome et se greffera au Festival de l’élevage dont la notoriété n’est plus à faire. Ce nouveau rendez-vous argentanais aura pour vocation de mettre à l’honneur les richesses et le savoir-faire normand. Le programme très riche abordera diverses thématiques afin d’attirer un public le plus éclectique possible. Agriculture, gastronomie, culture, industrie et tourisme seront au cœur de La Fête de la Normandie.



L'entrée est gratuite.



