Calvados : la délinquance en baisse pour le début d'année

A en juger par les chiffres publiés à la mi-juillet par la préfecture de la région Basse-Normandie installée à Caen, les chiffres de la délinquance sont dans leur ensemble en baisse pour l'agglomération caennaise et le département du Calvados.

De janvier à juin 2010, les escroqueries et infractions économiques et financières sont en diminution de 7,17%, en comparaison avec la même période l'année dernière. Selon les autorités, ce bon résultat s'explique par le fort coup d'arrêt donné aux phénomènes de cambriolages (- 9,59%), grâce notamment à la mise en place d'une cellule anti-cambriolage en septembre 2009. En ce qui concerne l'atteinte aux biens, les infractions sont également en recul de 4,21 % par rapport aux six premiers mois de l'année dernière.

Il est cependant un type de délinquance qui a continué d'augmenter depuis le début de l'année. Il s'agit de celui qui porte atteinte à l'intégrité physique (+0,57%). Dans ce cas précis, il est possible de lier cette augmentation avec le fait que de plus en plus de femmes trouvent le courage de dénoncer les violences conjugales et intrafamilliales, là où auparavant elles se taisaient.

Les services de gendarmerie se sont montrés particulièrement actifs depuis le début de l'année avec une augmentation de 0,56% des infractions révélées dans le cadre de leur activité quotidienne ainsi qu'une augmentation de 6,14% du nombre de

personnes mises en cause. L'intensité de leur travail peut dans ce cas s'expliquer par les recherches accrues en matière de lutte contre les stupéfiants qui se notamment concrétisées par des saisies importantes. A noter que les délits pour trafic et revente de stupéfiants ont chuté de 15% au cours des six premiers mois de l'année.