Feu d'habitation à Caen ce jeudi soir

Le feu a pris jeudi soir, vers 23h20, rue Saint-Martin, dans le quartier Saint-Sauveur, tout près de l'hypercentre caennais. Une habitation a fait les frais des flammes, et plus particulièrement des forts dégagements de fumée : ses quatre occupants ont été évacués et relogés chez leur famille.

Une opération de grande complexité pour les pompiers, compte tenu des accès difficiles à la propriété. Le feu a été éteint à l'aide de trois lances à eau.