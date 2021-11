Sortir dans l'Orne : vendredi 28 mars

Ce week-end, Patrick Bruel s'installe sur Tendance Ouest ! A l'occasion de son concert, mercredi prochain à Caen, retrouvez chaque heure un titre de Patrick Bruel sur Tendance Ouest dès 19h ce vendredi soir. A partir de 19h, et jusqu'à dimanche soir, gagnez également les dernière places pour son live au Zénith.



American Gospel chante à Argentan à l'Eglise Saint Germain ce samedi à 20h30. Le groupe "American Gospel" revisite avec bonheur les grands standards du gospel et de la soul. Originaires de diverses régions des Etats-Unis, ces artistes apportent leurs différences et la couleur musicale de leur communauté pour créer un univers aux teintes musicales uniques.

Ce vendredi, 4ème étape du Tour de Normandie ! Les coureurs iront de l'Orne au Calvados, de Domfront à Villers-Bocage. L'étape fera 166km, le départ sera donné vers 12h. Suivez la course cet après-midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h et en live commenté sur Tendanceouest.com ! Samedi émission en direct de 9h à midi, pour l'avant-dernière étape entre Gouville-sur-Mer et Carentan.