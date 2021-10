Andy Cappelle gagne la Polynormande!

Cette année la Polynormande fêtait ses 30 ans. Pas moins de 14 équipes professionnelles avaient fait le déplacement. Et c'est un Belge, Andy Cappelle qui s'est imposé au terme des 157 km de course entre Avranches et Saint Martin de Landelles. Daniel Mangeas fait le bilan pour Tendance Ouest.