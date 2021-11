Pour 6 personnes



Préparation : 15mn

Cuisson : 20mn



Ingrédients

1 pâte à tarte brisée

8 kiwis

4 feuilles de gélatine

1 cuillère à soupe de sucre

semoule

1 gousse de vanille

1 feuille de menthe fraîche

Beurrer et fariner votre moule à tarte et étaler la pâte brisée sur le fond et les bords. La piquer à l’aide d’une fourchette, enfourner et faire cuire 20 mn.

Eplucher la moitié des kiwis et passer la pulpe au mixeur.

Couper la gousse de vanille en deux.

Récupérer l’intérieur et mélanger à la purée de kiwis.

Faire tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Au bout de 10 mn, mélanger dans une casserole au bain-marie la purée de fruits et les feuilles de gélatine. Ajouter une cuillère à soupe de sucre. Sortir la tarte du four, répartir la pulpe sur le fond. Couper le restant des kiwis en fines rondelles et disposer les en rosace en partant de l’extérieur.

Placer au réfrigérateur une heure environ et décorer le centre d’une feuille de menthe fraîche.