14047. Bayeux : seconde jeunesse pour l'Arbre de la Liberté

L'Arbre de la Liberté, un platane de 33 m de haut, a été planté en 1797 sur la place éponyme, alors que la Révolution Française vit ses dernières années. La Ville de Bayeux et le Conseil général ont souhaité rendre plus visible cet arbre classé monument naturel. Conséquence : après quelques semaines de travaux, l'Arbre prendra place sur un lit de mousse et de fougère. La Place sera quant à elle recouverte de sable. Des bancs et appliques lumineuses viendront compléter l'ensemble.

Le chantier, réalisé par l'architecte Samuel Craquelin, coûtera plus de 116 000 €. 70 % sont à la charge de la ville, le reste étant financé par le Conseil général.