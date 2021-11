Dernière ligne droite pour désigner votre coup de coeur Tendance Ouest au festival Papillons de Nuit

Désignez le coup de coeur Tendance Ouest au prochain Festival Papillons de Nuit, les 6, 7 et 8 juin prochains dans le sud-Manche. Plus de 50 groupes participent déjà au tremplin organisés par Tendance Ouest. Le groupe gagnant sera soutenu par Tendance Ouest, se produira le dimanche du festival et remportera une journée d'enregistrement chez Studio Pick Up à Caen. Attention, vous n'avez plus que quelques jours pour plébisciter votre groupe talent régional. Clotûre des votes : vendredi 28 mars !

Les 10 groupes ayant reçu le plus de votes se retrouveront en finale pour le tremplin Tendance Ouest Papillons de Nuit. Parmi les 10 finalistes un jury composé de Tendance Ouest, Papillons de Nuit et du Studio Pick Up à Caen désignera le grand vainqueur.

Le coup de coeur Tendance Ouest au festival Papillons de Nuit sera révélé sur Tendanceouest.com en fin de journée lundi 31 mars ! Le groupe gagnant aura l'honneur de jouer sur la scène du festival Papillons de Nuit dimanche 8 juin devant des milliers de personnes.

Pour soutenir et voter pour votre coup de coeur Tendance Ouest au Festival Papillons de Nuit, rendez-vous dés maintenant ici. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours !