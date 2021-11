Volley / Ligue B : les Loups de Canteleu-Maromme ont hurlé de bonheur !

Au classement, Canteleu-Maromme est presque assuré de garder la tête du championnat de Ligue B. Avec 52 points, 17 victoires pour 7 défaites, les Loups ont la rage de vouloir remporter cette saison, 4 ans après être remontés en Ligue B. Mais derrière, Nice menace avec 46 points, 15 victoires et 9 défaites. Seulement six points séparent les 2 équipes, l'équivalent de deux victoires 3/0 ou 3/1. Il suffit donc que les Loups marquent au moins un point au classement, soit une défaite 3/2, pour accéder au plus haut niveau du volleyball français, la Ligue A. “Maintenant qu’on a fait notre boulot, il reste qu’à valider notre montée auprès de la direction de contrôle de gestion de la ligue”, s’est exprimé Bertrand Morelle à la fin du match contre Orange, samedi 22 mars, au Kindarena (3-1).

Retour sur le match. Une pression incroyable digne d’une affiche de finale de play-off a agité le Palais des sports de Rouen. Les joueurs de Canteleu-Maromme ont su garder la tête froide et gérer cette pression au fil du temps. Le 1er set fut en faveur des Loups, puis Orange a rattrapé son retard avant que les Loups ne sortent les crocs lors du 3e set (2-1). Puis le 4e fut à l’image du précédent, chaque point disputé jusqu’au dernier... marqué de façon incroyable (du pied!) par Ivan Todorovich, à l'aise avec tous ses membres. Les Loups l'ont emporté 3-1 (25-18, 18-25, 25-18, 25-22) devant un public chauffé à bloc et venu en très grand nombre pour les supporter. “Quand Ivan finit le set de la victoire, c'est le bonheur total pour les 1000 personnes de la salle, c'est l'impression d'avoir réussi l'impossible, c'est la satisfaction du travail accompli”, s’est exclamé Bernard Bourbon, président du club.

Prochain match à Asnières ce samedi 29 mars.