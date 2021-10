Une maison du 18e siècle renaît

De récents travaux, d'un coût total de 195 000 euros, ont permis d'y aménager six appartements neufs, gérés par le Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires et l'Arim des Pays normands.

Tous sont réservés depuis de nombreuses semaines et doivent être livrés ces jours-ci. Leurs tailles varient de 33 à 43 m2, pour des loyers fluctuant de 245 à 479 euros. Pour Béatrice Sgorbini, responsable du service études de l'Arim, “cette maison ressemble à un hôtel particulier”. Le petit jardin sur l'arrière, les moulures ou les parquets anciens ne sont pas sans ajouter du charme à l'ensemble.

La société civile immobilière, propriétaire des lieux, a bénéficié d'aides de l'État pour redonner vie à cette belle bâtisse. En échange, elle s'est engagée à louer pendant neuf ans les six appartements à des tarifs modérés.



