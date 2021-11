Après le volte-face de l'arbitre, Christian Guillard, qui dans les arrêts de jeu a validé un but entâché d'une main, avant de le refuser, puis de le valider à nouveau, le ton est logiquement monté d'un cran sur et autour du terrain, entre tous les acteurs de cette 29e journée de Ligue 2. Cet erreur d'arbitrage coûte très chère aux Caennais, les privant de deux précieux points dans la course à la montée.

Mais après une bonne douche, le calme était revenu. Les joueurs caennais n'ont pas "chargé l'arbitre", tout en s'étonnant de son attitude contradictoire. Pour Jean-Louis Garcia, entraîneur de Châteauroux, le fair-play est à mettre côté dans ce genre de situation. "C'est le football qui est comme ça."

La réaction de Jean-Louis Garcia (entraîneur de Châteauroux)

Les réactions suite au litige de Caen-Châteauroux Impossible de lire le son.

La réaction de Patrice Garande (entraîneur de Caen)

Les réactions suite au litige de Caen-Châteauroux Impossible de lire le son.

La réaction de Jean-Jacques Pierre (capitaine du Stade Malherbe)

Les réactions suite au litige de Caen-Châteauroux Impossible de lire le son.

La réaction de Pilou Mokkedel (directeur de la sécurité au Stade malherbe)

Les réactions suite au litige de Caen-Châteauroux Impossible de lire le son.

La réaction de Dennis Appiah (défenseur du Stade Malherbe)