Gens du voyage : un problème sans fin

Et les solutions semblent chaque fois plus difficiles à trouver. A la mi-juillet, trois camps de gens du voyage se sont constitués 'spontanément” sur les communes de Colombelles, Louvigny et Mondeville. Au total, ce sont près de 2 000 personnes qui se sont installées sans l'accord de la communauté d'agglomération Caen-la-Mer, seule autorité en charge de délivrer les autorisations nécessaires.

Conformément à la loi, l'agglomération dispose de quatre emplacements pour les accueillir : un à Hérouville, deux à Mondeville, et un à Colombelles. A eux quatre, ils peuvent accueillir jusqu'à 120 caravanes, bien loin des 750 qui ont débarqué au même moment le 18 juillet dernier. Pour Marc Lecerf, responsable de ce dossier à Caen-la-Mer, “il s'agit avant tout d'un problème de logement”.

Sous couvert d'anonymat, plusieurs élus estiment qu'il n'y a pas vraiment de solution à ce problème dans la mesure où ces populations ne cessent de grandir et qu'il y a de moins en moins de terrains disponibles.

Le porte-parole national de la communauté des gens du voyage, Désiré Vermeersch s'est dit “satisfait de l'accueil de la mairie mondevillaise”, qui a notamment installé des bennes à ordures. Il regrette cependant que “seule une des 24 demandes de campement émises dans la Manche et le Calvados ait trouvé une suite favorable, alors que nous respectons les consignes du ministère de l'Intérieur”. Si les caravanes installées à Colombelles et Louvigny ont repris la route dimanche 25 juillet, celles figées à Mondeville ne partiront pas avant ce dimanche 1er août. Tous doivent se retrouver à Chaumont en Haute-Marne pour le grand rassemblement annuel des missions Vie et Lumière, qui réunira environ 45 000 personnes.







