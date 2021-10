Accompagner les artistes

A la fois espace de sensibilisation à la musique pour les habitants et d'enregistrement pour les artistes amateurs ou en voie de professionnalisation, il est placé sous le parrainage de Serge Langeois, directeur du Zénith et président de l'association.



Plus de cinquante projets chaque année

Mohammed, Charley, Tedd et Claire : ils sont quatre à y travailler toute l'année afin de permettre à une cinquantaine de projets de voir le jour. Tout au long de la semaine, ils accueillent aussi des répétitions, comme celles de la chorale Génération Love, animée par Sylviane Lebon. Stages et ateliers sont également au planning du Tunnel, qui intervient par ailleurs dans les maisons d'arrêt en proposant aux détenus des temps d'écriture et de chant. Une action culturelle multiple, donc, au service du quartier et des pratiques musicales en général, le tout permis grâce à la cohésion d'une équipe et à la cohérence d'un projet dynamisant.

Pratique. Le Tunnel, 46 avenue Père Charles de Foucauld, tél. 02 31 52 27 53.



