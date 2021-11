76540. Le Jeffy’s, joli snack aux accents italiens

Dans cette petite boutique, le patron, qui a quitté le monde du prêt-à-porter pour la restauration de proximité, vous accueille, prenant le temps de tout vous expliquer. Les pains, italiens, sont faits en boulangerie, assure-t-il. Les ingrédients, charcuterie ou fromage en provenance directe de la Botte, sont frais et sincères.

Pains maison

Le Jeffy’s propose un large choix de sandwichs chauds, de salades réalisées à la demande, de pâtes, de bruschettas, de pizzas et de burgers aux dimensions très respectables. Ici, la qualité prime. Du côté des boissons, quelques originalités sont à découvrir, comme ces limonades aromatisées “Belvoir”.

Ce midi, je choisirai le sandwich “Bresaola”. Dans du pain ciabatta savoureux, je découvre la charcuterie italienne, agrémentée de roquette, tomate, parmesan, basilic frais et pesto. Un délice, surtout dévoré tout chaud. Avec une boisson et un fondant au chocolat cœur caramel, bien séduisant, je m’en tire pour 8,50 €. Un prix très raisonnable au vu de l’origine des ingrédients. La formule “Big” avec un burger vous coûtera de 9,90 à 10,90 €.

Pratique : Le Jeffy’s, 66 rue de la Vicomté, à Rouen. Tél. 02 35 15 14 82. Ouvert de 10h à 18h du mardi au samedi.