Sergio Canales, la relève espagnole est assurée

Pour être sûrs de l'avoir, les dirigeants du Real Madrid n'ont pas hésité à mettre cinq millions d'euros sur la table alors qu'il arrivait en fin de contrat à l'issue du championnat. Presque une broutille par rapport aux 94 millions déboursés pour Cristiano Ronaldo, l'une de ses idoles. Mais bien la preuve que ce joueur, qui a signé pour six ans, compte parmi les plus doués de sa génération. Des rêves plein la tête, Sergio Canales ' fera le maximum pour jouer ” la saison prochaine dans cette équipe “ très complète ” et désormais dépourvue d'un certain Guti, milieu de terrain de son état. De quoi espérer un certain temps de jeu.



Déjà grand

Maître à jouer de l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans, il éclabousse le tournoi de tout son talent. Révélé au grand public avec le Racing Santander cette saison, et même considéré aux portes de l'équipe d'Espagne A, Sergio Canales est actuellement en Basse-Normandie avec la Roja. Champion d'Europe des moins de 17 ans il y a deux ans, il est bien parti pour inscrire une nouvelle ligne à son palmarès, tant les jeunes Espagnols impressionnent en développant un jeu copié sur celui de leurs aînés. En finale, il retrouvera la France d'Antoine Griezmann, le seul français à évoluer en Espagne, à la Real Sociedad.



