Vivre ou mourir pour les Drakkars

Les Drakkars devront jouer la “finale” des play-downs samedi 29 mars au Rinkla Stadium de Brest. Une victoire à domicile, samedi 15 mars, pouvait pourtant leur permettre d’assurer leur maintien en Ligue Magnus sans avoir à jouer une dernière manche décisive. Mais les Albatros ne voulaient pas mourir et l’ont montré sur la patinoire de Caen la mer, s’imposant au bout de la nuit (3-2).

Les nombreux supporters caennais présents à la patinoire sont passés par toutes les émotions. L’inquiétude tout d’abord, quand leur équipe se fait malmener sur sa glace par des Bretons une nouvelle fois limite dans l’engagement, comme c’est le cas depuis plusieurs rencontres.



“Le mors aux dents”

L’espoir ensuite, quand Jérémie Romand et Kévin Da Costa renversent la situation en deux minutes, au début du dernier tiers après avoir “fait le dos rond”. Le stress enfin, quand les Albatros recollent au score pour emmener les locaux aux tirs aux buts. Une séance qui, malgré un excellent Quentin Kello dans les cages normandes, tourne logiquement à l’avantage des Bretons (1-0). “Je n’ai pas grand-chose à dire sur le match des gars, ils ont tout donné. Mais ça n’a pas suffi pour garder l’avantage. Il y a eu des grosses occasions de part et d’autre, peut-être plus pour nous en fin de match, constatait Luc Chauvel, le coach des Drakkars. On était fatigué, on a manqué de lucidité”. Mais hors de question de se laisser aller au défaitisme à quelques jours du match décisif. “Certes, il y a des regrets, mais dans l’ensemble ça doit se jouer au 7e match. Il faut positiver et aller à Brest le mors aux dents.”

Les Caennais vont donc devoir ravaler la déception d’être passé si près du maintien et se remobiliser. Car en terre bretonne, le résultat du match n’aura plus qu’une seule signification : ce sera vivre ou mourir. Cette fois-ci, les hommes de Luc Chauvel n’ont plus du tout le droit à l’erreur