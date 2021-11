Sortir dans l'Orne : jeudi 20 mars

Ben L'oncle Soul est en concert ce vendredi à la Luciole d'Alençon. Le Soulman défendra les couleurs de son nouvel album ""A Coup De Rêves" avec la troupe américaine The Monophonics. Le chanteur qui sera l'invité de l'émission 100% Ouest avec Ilias ce jeudi soir dés 20h00 sur Tendance Ouest.



Concert du secours populaire demain vendredi au centre social de courteille à Alençon.

3 groupes sont a l'affiche: Aurel pour du selecta reggae dub, Pets de Rots pour du Punk Rock et le sound system les infiltrés pour de l'électro drum&bass.

Le concert est organisé dans le cadre d'une campagne qui s'appelle le Don'Action. Il s'agit d'une grande tombola nationale, régionale et départementale permettant de lever des fonds pour le fonctionnement de l'association et continuer à exercer la solidarité auprès du public.

Des tickets de tombola seront également proposés au concert. L'entrée est de 5 euros avec une consommation offerte. Rendez-vous demain à 20h30.



C'est aujourd'hui jeudi que se tient Orne Success à Mortagne au Perche. Un endroit dédié à l'orientation ou la reconversion. Vous y trouverez des professionnels de différents métiers qui vous expliqueront leur quotidien, des écoles et centres de formation vous présenteront les cursus à suivre chez eux, dans l'Orne. Possibilité aussi de trouver un job sur place avec le job dating. Pensez à vous munir de votre CV. C'est de 9hà12h puis de 13h30 à 17h. Plus d'infos ici

