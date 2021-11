La Boîte de Conserve ouvre ses portes à Mont-Saint-Aignan

Le but ? Développer la vie étudiante et offrir un service novateur aux étudiants résidents sur le campus. “Il s’agira d’un point de vente de denrées alimentaires et d’hygiène ouvert jusqu’à 22h”, explique Marc Thomas, bénévole de l’association.

Une idée récente

Le projet a démarré à la à la rentrée universitaire. "Nous avions le projet d'animer les cités U. Nous avons beaucoup discuté avec les étudiants avant de monter ce projet", précise Marc. Le Crous a fourni le local de 22m2 aux étudiants, tandis que l’Université de Rouen leur offre une subvention. "Nous espérons développer la vie étudiante grâce à ce service d'appoint".

Les étudiants se sont occupés de tout, de A à Z. "Nous avons fait la décoration, avons cherché le matériel, nous occupons des logiciels de caisse et même de la trésorerie", raconte Marc Thomas, lui même étudiant à Mont-Saint-Aignan.

Pour consommer à la Boîte de Conserve, être étudiant sera impératif. "L'objectif sur le long terme, c'est de créer un modèle où le plus grand nombre serait associé à la gestion. Les consommateurs seraient donc également des acteurs. Ainsi, ils deviendraient également décideurs".

La Boîte de Conserve sera donc un appoint, mais en rien un véritable commerce. "Nous nous protégeons des accusations de concurrence. Notre activité est associative, non commerciale. Nous ne sommes pas sur une logique de marché".

Le projet fait également appel au crowdfounding. Pour les soutenir, il suffit d'aller sur le site de Kiss Kiss Bank Bank : http://www.kisskissbankbank.com/la-boite-de-conserve-student-food-coop

Plus de 500€ ont déjà été récoltés par les étudiants de la FERUR.

La Boîte de Conserve ouvrira ses portes le 1er avril sur le campus de Mont-Saint-Aignan puis sera ouverte du mardi au samedi de 18h à 22h et de 11h à 15h le dimanche.