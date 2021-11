Ils sont 29 agents à répondre à chaque demande (du grand public et du personnel du CHU) téléphonique 24h/24 et 7j/7. Environ 5 000 appels sont traités chaque semaine. 24 personnes se relaient la journée et 5 personnes la nuit.

Ce sont également ces agents qui assurent la régulation des transports sanitaires la nuit, le week-end et les jours fériés et qui gèrent les situations d’urgence et de crise.