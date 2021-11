L'handisport poursuit sa révolution à Caen

Parmi les 500 pratiquants handisports en Basse-Normandie, nombreux sont ceux à ne pas perdre une miette des Jeux paralympiques qui ont commencé vendredi 7 mars à Sotchi en Russie. Les disciplines liées à la montagne ont beau être éloignées de celles pratiquées dans la capitale bas-normande, l’événement est de nature à assurer la promotion d’activités qui restent peu connues du grand public. “C’est grâce à ce genre d’événement que nous sommes de plus en plus acceptés, que les collectivités nous soutiennent et que nous sommes plus nombreux à faire du sport”, assure David Bizet, 45 ans, privé de l’usage de ses jambes depuis un accident de voiture en 1987.

Des obstacles demeurent

Champion de France de tennis de table handisport avec Argentan en 2011, il réside désormais à Houlgate. Son prochain objectif se concrétisera le 6 avril prochain quand avec une vingtaine de coureurs en fauteuil d’athlétisme, il s’élancera depuis les Champs-Elysées dans le cadre du marathon de Paris. “Je suis entré dans la dernière ligne droite de ma préparation et je profite des digues du bord de mer pour m’entraîner. Ma principale difficulté, ce n’est pas la motivation, mais bien de trouver les fonds pour boucler le budget me permettant de financer un tel week-end. Alors si des sponsors sont intéressés...”

Car outre l’obstacle de l’accessibilité, la barrière du coût demeure une contrainte majeure dans de nombreuses disciplines. Pour coordonner les bonnes initiatives, le Comité handisport de Basse-Normandie abat un boulot considérable, mettant en relation les clubs, les particuliers, les collectivités locales et les partenaires privés. “Nous souhaitons démultiplier les structures dans la région pour réduire les trajets des pratiquants notamment”, explique Muriel Elissalde, coordinatrice du Comité.

Avec son équipe, elle surfe cette année sur deux événements majeurs dans la région que sont les Jeux équestres mondiaux et les championnats du monde de kayak-polo, pour lancer de nouvelles activités. “En partenariat avec le club de Pont d’Ouilly, nous organiserons deux semaines d’animation en mai et juin, puis deux jours les 16 et 17 septembre, avant les Mondiaux, pour montrer que le kayak est accessible aux personnes à mobilité réduite.” La journée de sensibilisation organisée en novembre dernier au club d’équitation de Saint-Pierre-La-Vieille près de Clécy a, elle, accouché d’une nouvelle séance handisport hebdomadaire, tous les jeudis.



Il rêve des Jeux paralympiques

L’association Equi Lib’ a de son côté ouvert plusieurs créneaux en partenariat avec le Comité handisport du Calvados qui lui met à disposition du matériel spécifique, à savoir une selle adaptée et un équilève. La Société hippique urbaine de Caen se charge de l’encadrement et de la cavalerie. “A cheval ou sur l’eau, le lien avec les valides est essentiel”, rappelle Muriel Elissalde.

Champion de France de lancer de poids en 2012 et récent quatrième des derniers championnats de France début février à Lyon dans la catégorie seniors qu’il découvre cette année, Alexandre Dezier abonde dans ce sens. “Au sein du groupe, ce qui nous réunit avant tout, c’est la passion du sport”, souligne son entraîneur au Sporting club Hérouville athlétisme, Catherine Caillon. Déficient visuel et licencié depuis 2008, Alexandre Dezier rêve des jeux paralympiques d’été. A l’entraînement, il charrie tout autant qu’il se fait tancer. “Tant que la sécurité du sportif n’est pas mise en jeu, il n’y a pas de raison de séparer les coureurs à cause du handicap, d’autant que les athlètes handisport ont besoin de se confronter aux valides pour progresser. Il faut continuer à se battre.”

Repères

Handisport > Public ayant un handicap moteur et/ou sensoriel. A distinguer du sport adapté qui concerne la déficience mentale, l’autisme et les troubles du comportement.

Clubs > En Basse-Normandie, 35 clubs accueillant des pratiquants handisports sont affiliés au Comité régional handisport. 14 d’entre eux sont situés à Caen la mer.

Disciplines > A Caen la mer : athlétisme, basket, équitation, haltérophilie, handbike, pétanque, tennis tennis de table, tir sportif, voile et volley.

Historique > Le Comité handisport du Calvados existe depuis 1997. La structure régionale depuis 2005. Objectif : promouvoir l’ensemble des disciplines.