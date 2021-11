Hockey : les Dragons de Rouen maintiennent l'espoir en demi-finale de Ligue Magnus

Les Rouennais sont entrés de la meilleure des manières en menant 2-0 après 1 mn 30 de jeu grâce à Yannick Riendeau et d’Antonin Manavian, avant que Jonathan Bellemare ne réduise la marque. Dans le second tiers, les jaunes et noirs ont inscrit deux nouveaux buts par Lauri Lahesalu et Marc-André Thinel. Dans le 3e tiers, plus rien ne fut marqué mais une pluie de pénalités s’est abattue sur des Angevins découragés. Plus rien ne menaçait les Rouennais, ni même un début d’incendie dans les toilettes de la patinoire qui a interrompu quelques instants la rencontre.

Un 6e match couperet

Rappelons que les Angevins ont remporté les trois premières rencontres de cette série en s’imposant d’abord 2-0, puis 2-1 et 3-2, avant que les Rouennais ne s’offrent une première victoire samedi 15 mars à Angers lors du 4e match (0-4). La série est donc menée maintenant trois victoires à deux pour Angers, qui a besoin d’une victoire pour se qualifier pour la finale et rejoindre Briançon, vainqueur de Dijon en quatre manches. L’équation est simple pour les joueurs de Rodolphe Garnier qui doivent s’imposer ce vendredi 21 mars à Angers lors du 6e match pour rester en vie dans cette demi-finale et s’offrir un dernier match décisif sur l’Ile Lacroix, dimanche 23 mars.

“On va se battre jusqu’à la fin. On va penser à bien se préparer lors des deux prochains jours. Ce sera un gros match. Vue la manière comme cela s’est déroulé ce soir, les gars vont être ultra motivés vendredi”, a déclaré, amer, Simon Lacroix l’entraineur des Ducs d’Angers. “On a grillé tous nos jokers alors qu’il en reste encore un à Angers. Donc c’est bien d’avoir plus de confiance, mais il faut rester vigilant et rigoureux en défense pour contrarier les plans d’Angers”, a rétorqué Rodolphe Garnier, le coach rouennais.