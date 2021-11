Les candidats aux municipales répondent au Centre LGBT

Le Centre LGBT de Normandie, qui défend les droits des lesbiennes, gay, bi et transsexuels, a interrogé les candidats aux élections municipales dans les vingt plus grandes communes de Basse-Normandie. Que pensent-ils du mariage pour tous, de la clause de conscience, de la lutte contre les dis­cri­mi­na­tions ? Quelle sera leur poli­tique sociale et asso­cia­tive s’ils sont élus ? Quelle place pour les per­sonnes homosexuelles ou transgenres dans leur ville ? Autant de sujets abordés dans un questionnaire dont les réponses ont été rendues publiques ce mardi 18 mars.

Sept candidats manchois

Sur les 57 invitations envoyées, 25 candidats ont répondu, dont sept dans la Manche, ancrés à gauche ou à droite de l'échiquier politique : Jean Michel Houllegatte, David Margueritte, Ralph Lejamtel, candidats à Cherbourg ;François Brière et Christine Le Coz, candidats à Saint-Lô, Richard Delestre candidat à Equeurdreville-Hainneville et Bertrand Hulin, candidat à Tourlaville. Leurs réponses sont à retrouver en intégralité sur le site centrelgbt-normandie.fr.

A noter que la Manif Pour Tous avait elle aussi invité les candidats aux mairies à se prononcer sur les questions qui touchent à l'égalité entre les sexes ou encore à la PMA/GPA.