Sécurité routière : les accidents mortels du Calvados à la loupe

En étudiant la situation de chaque accident et ses circonstances, les différents intervenants du collège départemental de sécurité routière échangent et peuvent envisager par exemple les modifications du tracé de la route ou de la signalisation pour parvenir à éviter qu'un accident se reproduise au même endroit et pour les mêmes raisons.



Des décisions cruciales, qui mettent en lumière des environnements dangereux sur le réseau routier. Si un défaut d'aménagement est avéré, c'est ensuite au gestionnaire (le plus souvent le Conseil général) de se pencher sur le problème en réalisant une étude plus approfondie sur le terrain.



Mais dans la plupart des cas, c'est l'imprudence des conducteurs ou la présence d'alcool qui sont à l'origine des accidents. Durant les six premiers mois de cette année, 16 personnes sont mortes sur nos routes.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire