Accélérateur de particules Spiral 2 à Caen : la crainte des rejets

Une commission locale d'information, présidée par le conseiller général du Calvados Luc Duncombe et rassemblant 80 élus, collectivités et représentants du monde associatif, a souhaité disposer d'un avis différent de l'expertise officielle.





" Le suivi de l'autorité de sûreté du Ganil a fait état par le passé de faibles rejets, ce qui pointe la nécessité de vérification de ces petits défauts et leurs traces sur l'environnement ", explique Monique Sené, présidente du groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Elle souligne l'importance d'une autorisation de rejets, inexistante jusqu'alors, qui permettrait une meilleure traçabilité des éléments radioactifs libérés dans la nature.





La commission locale souhaite ainsi développer les éléments de contrôle, comme la surveillance des bassins d'orage et du réseau d'eaux usées. La première phase de construction du projet Spiral 2 devrait débuter à l'automne prochain.







" Je comprends la nécessité d'approfondir la recherche fondamentale. Spiral 2 est une opportunité pour le développement de notre territoire mais je déplore le manque de transparence, la difficulté d'accès à l'information et l'absence de communication et de concertation ”, a par ailleurs déclaré Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville, à la suite de l'enquête publique qui vient de s'achever. Préoccupé par le rejet d'effluents liquides et gazeux radioactifs de cet équipement, il demande une étude indépendante et organisera un débat public en septembre.



