Canteleu : une Mini en fuite lors d'une opération anti-quads

Les forces de l'ordre, sur réquisition du procureur, s'étaient rassemblées à Canteleu pour contrôler quads et motocross qui, en ce beau jour printanier, pouvaient être tentés de foncer en forêt. Ce qui leur est interdit, rappelons-le. Mais vers 15h, c'est une Austin Mini que les policiers ont vu débouler rue Salvador Allende. Le véhicule, lancé à vive allure, a ensuite poursuivi sur le boulevard Claude Monet. Par mesure de sécurité, les policiers ont alors décidé d'arrêter de le suivre. Il a finalement été retrouvé peu après rue Boudin. Le conducteur venait de s'en extraire et a été aperçu en train de se réfugier au milieu d'un groupe d'une quinzaine de personnes rassemblées devant un immeuble. Aidés par la brigade anti-criminalité (BAC), les hommes de la brigade canine, sur le coup, ont toutefois réussi à extraire le chauffard. L'homme, âgé de 30 ans, n'avait pas réalisé le changement de carte grise, conduisait alors qu'il n'en avait pas le droit, puisque concerné par une suspension de permis et cachait une bombe lacrymogène sous le siège passager. Ajouter à cela le refus d'obtempérer, il a été placé en garde à vue.