Tendance sports : La spéciale Foulées de Bayeux !

Hier soir, l'émission Tendance Sports avait lieu en direct de la rédaction du Bessin Libre pour les 30e Foulées de Bayeux. Autour de Sylvain Letouzé, Frédéric Oblin et Maxence Gorregues, tous les acteurs de la plus grande course à pied du Bessin se sont succédé. Retrouvez également dans cette partie, tous les résultats du week-end sportif en Basse-Normandie.