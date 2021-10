Aéronautisme : les femmes à l'honneur à Caen

“Le but : encourager les femmes à la pratique du sport, alors que la grande majorité des licenciés de clubs sont des hommes”, explique Julie Bigot, coordinatrice administrative de l’ASPTT de Caen. C’est la section Aéronautique caennaise qui a mis les femmes à l’honneur en proposant des visites de la tour de contrôle, de l’aérogare et de Météo France, guidées par Marie-Annick Bühler, la directrice des lieux. Parmi les sept femmes inscrites, seules trois d’entre elles ont pu faire leur baptême de l’air. “Les vols duraient 30 minutes. Nous avons été obligés de refuser des demandes”, poursuit-elle. Pour cette première édition, le “Sport donne des elles” est une réussite et l’ASPTT de Caen espère proposer davantage d’activités dans plusieurs sections l’année prochaine.