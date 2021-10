A Cherbourg, 192 000 professions de foi à mettre sous enveloppe !

C'est l'une des étapes clés de chaque scrutin : les électeurs reçoivent dans leur boîte aux lettres les professions de foi et les listes de chaque candidat... Et pour qu'elles arrivent à temps, des petites mains s'activent, à quelques jours du premier tour. A Cherbourg, l'association Astre Services encadre pendant deux jours 80 demandeurs d'emplois, chargés de mettre sous plis la propagande électorale des candidats, comme l'explique David Josset, directeur de l'association :

24 000 enveloppes, dans lesquelles ont retrouve deux feuilles pour chacun des quatre candidats, cela représente 192 000 feuilles ! Et en cas de second tour, il faudra mettre sous pli en une seule journée... Car il y aura seulement une semaine entre les deux scrutins, réduite par le temps politique, celui des négociations entre les candidats encore en course et les autres ! Il ne faut donc pas perdre de temps :