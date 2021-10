Brouillard: Plusieurs opérations de secours en mer ce jeudi

En tout début d’après-midi, les occupants d'une vedette de pêche se signalent dans l’incapacité de s’orienter en raison d’une visibilité réduite à une vingtaine de mètres. Leur position estimée les situe entre Fécamp et Antifer. Après diverses investigations conduites par le CROSS Jobourg avec le concours spontané d’une embarcation de plaisance et l’aide du sémaphore de Fécamp, il s’avère que le navire égaré se trouve en zone de responsabilité du CROSS Gris-Nez, aux abords immédiats de Fécamp. Le canot tout temps de la SNSM "CAP FAGNET" vient finalement au contact des 3 plaisanciers du DRAGO et les escorte jusqu’au port de Fécamp.

Peu avant 15H00, un autre navire de type pêche promenade d’une longueur de 7,20 mètres rencontre le même type de difficultés aux abords de l’archipel de Chausey. Il patientera quelques minutes au mouillage avant de bénéficier de l’aide de navires professionnels en retour de pêche qui, sollicités par le CROSS, ont pu le guider vers Granville.

Enfin, peu avant la tombée de la nuit et toujours en sud-Manche, un voilier est également handicapé par une visibilité qui se limite à quelques dizaines de mètres. Il émet un message d’urgence en VHF en vue d’obtenir de l’aide pour rallier le port du Hérel. Le CROSS engage le canot tout temps de la SNSM "Notre Dame du Cap Lihou" qui localise le voilier, il le rejoint rapidement et le prend en remorque pour gagner le port quelques minutes seulement avant sa fermeture, évitant ainsi une nuit en mer aux 5 plaisanciers (2 adultes et 3 enfants) qui se trouvaient à bord du voilier.