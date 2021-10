Vos idées de sorties du week-end du 15 et 16 mars

MANCHE

Avis aux passionnés des deux roues avec ce dimanche l'enduro moto de la Sée à Sourdeval. Si vous souhaitez y assister rendez-vous ce dimanche à partir de 9h30 sur la place du marché à Sourdeval.



A partir de dimanche, profitez du printemps du cinéma ! Dimanche, lundi et mardi, venez voir les films qui vous plaisent pour 3,50€, quelle que soit la séance.



Michel Fugain sera en concert ce samedi à Saint James. Il vient sur scène avec 12 musiciens avec un nouveau spectacle, de nouvelles chansons, mais aussi ses succès. C'est à la salle Espace Le Conquérant samedi à partir de 20h.



Dimanche, Course de 10 kms sur Ducey, pour le challenge "Courir en Manche". Elle est ouverte à tous. Départ à 10h.



CALVADOS



Dimanche, ce sont les 30èmes foulées de Bayeux. Des courses événements qui se déroulent au cœur de la ville. Les courses auront lieu dimanche après-midi avec des courses jeunes, les célèbres 10km du Bessin Libre et le semi-marathon de Bayeux. Les inscriptions sont encore possibles par téléphone ou sur internet sur fouleesbayeux.com



C'est la fête des Jonquilles dimanche au Tourneur. A cette occasion, plusieurs randonnées sont organisées : Rando VTT 45 ou 24 kms à 9h. Rando Equestre en partenariat avec le Centre Equestre de la Souleuvre : Départ 8h45 du Centre Equestre à Carville et Rando Pédestre de 10 kms : Départ à 14h de l’aire de pique-nique du Moulin Pinel au Tourneur.



La Foire de printemps ouvre ses portes tout ce week-end à la halle de St Pierre sur Dives. De nombreux exposants sont attendus ainsi qu'une multitude d'animations comme le salon habitat déco & jardin.L'entrée est gratuite pour tous.



ORNE



Le Bayokos, la discothèque du centre ville d'Alençon, vous propose une nouveauté ce samedi avec l'inauguration de son nouveau coin VIP Loundge ouvert dès 21h. Vous découvrirez aussi une nouvelle salle pour les + de 30 ans. L'entrée se fait maintenant cour Clémenceau.



A Argentan, la patinoire vous accueille jusqu'à dimanche sur la place de la Mairie. Samedi et dimanche ouverture de 14h à 18h.L'entrée est à 3€50.



Samedi, dimanche et lundi c'est la 50ème Foire au Boudin de Mortagne-au-Perche. La province du Québec est l'invité d'honneur. Au programme : concours international du boudin noir, salon de la gastronomie, sculpture sur glace, dîner-spectacle, course de vélo et démonstrations de VTT Dirt. Sans oublier l'incontournable foire exposition réunissant plus de 150 exposants. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.