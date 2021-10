Deux groupes normands sélectionnés aux iNOUïS du Printemps de Bourges !

Les groupes sélectionnés pour le Printemps de Bourges ont été annoncés et on retrouve au sein de cette liste deux artistes et groupes tout droit venus de la Basse-Normandie : Fakear dans la catégorie musiques électroniques et La Gallera Social Club pour la catégorie Chanson/World.