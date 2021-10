Pollution de l'air à Rouen : roulez moins vite, recommande le préfet

Afin de réduire les émissions de particules en suspension, le préfet annonce plusieurs recommandations. Aux usagers de la route, Pierre-Henry Maccioni conseille "de pratiquer le covoiturage, de favoriser les déplacements en transports en commun, à défaut, de réduire la vitesse de 20 km/h", aux industriels émetteurs de particules, "de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage", aux agriculteurs, "de limiter autant que possible les épandages" et aux aux particuliers, "d'éviter d'allumer les feux d'agrément utilisant du bois (cheminées) et de brûler des déchets verts".