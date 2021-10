La vallée Barrey à Mondeville va encore changer de visage

Ces jours-ci, c’est au tour de Poltronesofa de multiplier les soldes pour déstocker avant fermeture. Pourtant, quelques commerçants sont venus s’installer dans la zone ces derniers mois, comme les salariés de Point Mariage, ouvert depuis novembre. “Nous étions auparavant à Ifs et nous sommes très contents d’être arrivés ici”, indique Delphine Le Diagon, responsable du magasin. “Nous disposons d’une meilleure visibilité et accessibilité qu’auparavant.”

Dans quelques mois, les commerçants encore présents dans la zone auront à négocier avec la municipalité mondevillaise qui a déjà racheté la surface commerciale de Fly et est actuellement en train de négocier pour récupérer la parcelle occupée il y a quelques mois encore par Dorama. Les élus entendent remodeler la zone : dresser des bâtiments commerciaux plus modernes le long de la route de Paris et faire construire 90 logements en retrait, d’ici à 2020.

Auparavant, la municipalité compte achever la première tranche du remodelage du secteur. Inauguré en 2012, l’îlot commercial situé au pied du château d’eau sur l’ancien site Cool Jet doit être complété de 75 logements dont les travaux commenceront d’ici la fin de l’année. Ces petits collectifs mélangeront à parts égales logement social, privé et accession sociale à la propriété.