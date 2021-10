Vendredi soir, vivez une heure 100% Stromae sur Tendance Ouest

Le phénomène belge est l'artiste le plus plebiscité de ces derniers temps. Son album "Racine Carrée" a déjà été écoulé à 2 millions d’exemplaires en 6 mois seulement. Le "Maestro" affole tous les compteurs avec ses tubes "Tous Les Mêmes", "Papoutai". Et pour cause, Stromae a rempli le Zénith de Caen en quelques heures et se produira sur la scène ce vendredi 14 mars.



Pour marquer l'événement Tendance Ouest vous fait vivre une heure 100% Stromae dans 100% Ouest entre 23h00 et minuit. Retrouvez tous les hits de Stromae durant une heure avec Ilias sur Tendance Ouest.