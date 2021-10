Organisez vos soirées du week-end en Normandie

Au Koncept à Lessay retrouvez Anthony et Anaïs des princes de l’amour pour une soirée avec dédicaces et ambiance champagne Shower. L’entrée est gratuite. Pensez à réserver votre navette.

La Saint-Patrick est à l’honneur du Green Clubbers, votre discothèque du sud-Manche à Poilley.

A l’Apocalypse New d’Hambye c’est le moment de repartir avec les parfums des plus grandes enseignes. Vous gagnez votre exemplaire de flacons des plus grandes marques.

Le Bayokos La discothèque du centre-ville vous invite à l'inauguration de son nouveau coin VIP Loundge ouvert dès 21h. Le Bayokos c'est aussi une nouvelle salle avec le passage du cap des 30 ans, ainsi qu'une discothèque ouverte dès 23h. La nouvelle entrée se fait par la cour Clémenceau.

Au Plan B à Mâles passez la soirée avec Dj Mast.

Enfin à la taverne à Saint-Hilaire-du-Harcouët c’est la shooters party mix avec Max Navelli.