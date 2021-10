Après Caen et Le Havre, Appart'City ouvre une troisième résidence à Cherbourg. Ce concept à mi-chemin entre l'hôtel et la location longue durée propose 101 appartements tout équipés, disponibles à la nuitée, mais le plus souvent pour de courts séjours, quelques jours, une semaine, parfois plusieurs mois. Si certains hôteliers s'inquiètent de cette nouvelle offre, ce tempo particulier rend Appart'City complémentaire aux 25 hôtels qui existent déjà sur l'agglomération cherbourgeoise, selon Nicolas Giraud, directeur régional :

Appart'City à Cherbourg : "Une offre complémentaire aux hôtels" Impossible de lire le son.

15 à 20% des appartements devraient être loués par des étudiants, le reste de la clientèle étant composé de touristes et de professionnels, collaborateurs des grands donneurs d'ordres du Cotentin, comme l'explique le directeur :

Appart'City à Cherbourg : "Une offre complémentaire aux hôtels" Impossible de lire le son.

La résidence a ouvert lundi 10 mars. Elle est déjà complète aux alentours du 6 juin prochain, pour le 70e anniversaire du Débarquement.