Rouen : l'incontournable Normandy Retro Show

Une équipe de 18 personnes (photographe, attaché de presse, trésorier, secrétaire...), tous bénévoles, entoure le président. “Ce sont tous des professionnels, très doués dans leurs domaines respectifs, qui mettent leur talent au service du club”, explique William Appleton.

Cinq fois par an

Pour la 3ème année consécutive, les collectionneurs viendront exposer leurs voitures sur les quais de Rouen rive droite, à l’espace des Marégraphes. “Les collectionneurs peuvent s’inscrire gratuitement sur internet, à condition que leur voiture date d’avant 1975”. La manifestation rassemble cinq fois par an, d’avril à septembre, entre 70 et 80 voitures et accueille près de 1000 visiteurs. Le souhait du président est de privilégier la qualité à la quantité mais aussi la diversité.

“De la 4CV à la Rolls Royce, nous acceptons toutes les voitures, du moment qu’elles sont en bon état”. Le lieu est aussi très important : “La Seine est le fond d’écran de la manifestation. Nous envisageons de l’externaliser une fois par an dans un village des bords de Seine, comme en 2013 à Caudebec-en-Caux”.

L’organisation sans faille du rassemblement séduit les collectionneurs. “C’est ce qui fait notre réputation et notre succès”. Cette année, pour la première fois, l’une des journées de manifestations sera thématique : The English Day, le 11 mai, rassemblera des voitures anglaises, des musiciens et même un bus à l’impériale. En 2015, les belles américaines seront à l’honneur. Un projet de parade est également à l’étude pour l’année prochaine.

Pratique. www.normandyretroshow.com