Escroquerie : ils se font passer pour des agents du Conseil général du Calvados

"Il nous a été signalé récemment que des individus se font passer pour les agents du Conseil général du Calvados afin de s’introduire au domicile de certaines personnes âgées. En effet, sous couvert d’avoir reçu une brochure d’information émanant des services du Département, ces personnes prétendent venir sensibiliser les seniors à la prévention des risques dans leur logement et font ainsi le tour du propriétaire afin de diagnostiquer d’éventuels dangers. Sachez qu’il n’existe aucun service de Conseil Général qui effectue ce type de contrôle, il s’agit donc d’un démarchage frauduleux. Ces deux personnes disposeraient d’un véhicule de couleur rouge et ont agi sur le secteur de Blainville-sur-Orne et Hérouville-Saint-Clair mais les probabilités sont fortes pour que leur secteur d’intervention soit rapidement étendu", indique le communiqué.