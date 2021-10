Sortir l'été en Basse Normandie du samedi 24 juillet

Deuxième et dernière journée du festival multi-culturel « Tout un foin » au Molay Littry. Entrée libre depuis 10h et jusqu'à 18h d'une exposition de peinture, photographie et sculpture. Il y a même un salon du livre.Ce soir c'est la musique qui sera en avant avec des concerts à 20h. Sur scène: la Tchoucrav, pop the fish, 20 doigts 2 bouts d'bois et l'amourotte. L'entrée des concerts est à 7¤, vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest.



Un concours hippique se déroule en ce moment à St Vaast la Hougue. Ce week-end, épreuves professionnels et amateurs, lundi et mardi, épreuve avec de jeunes chevaux. C'est sur le terrain du fort de la Hougue.

A Villers sur mer, c'est le skimboard school tour tout ce week-end. Découverte du skimboard avec un animateur : initiation du public dans une ambiance ludique et décontractée avec mise à disposition de 30 planches.

• Démonstration de skimboard par des champions de classe nationale.

• Démonstration de Winch Skim (un treuil mécanique mobile tracte le skimboarder sur le bord du rivage), animations autour du cerf-volant, du weezboard, de l’indoboard et du E-skate. C'est gratuit et c'est sur la plage.

Ce soir l'ensemble de basse Normandie se produit en concert à l'abbaye d'Hambye, dans le cadre du festival « Normandie impressionniste ». C'est à 18h et la réservation est obligatoire. Vous pouvez aller sur culture.manche.fr ou par téléphone au 02 33 05 95 88.



Et puis toujours musique avec les concerts de l'ensemble vocal Axis. 4 hommes qui chantent à cappella. Ce soir à 21h à l’église paroissiale de Urville Nacquevile et demain même heure à l'église notre dame des dunes de Jullouville. Les 2 concerts sont gratuits.

Depuis la semaine dernière, l'association de gestion des fondations de l'abbaye de Savigny le vieux vous proposent un spectacle de reconstitution historique. 7 siècles d'histoire racontés par Robert Hossein et interprété par une centaine de figurants. Un spectacle à voir chaque samedi et dimanche de juillet à 16h, RDV donc demain après-midi pour le prochain.



Pour la fête Sainte Anne de Bricquebec, place au far West! Jusqu’à lundi, de nombreuses animations sont proposés sur les cow boys et les indiens. Villages de tipis reconstitués, chariots et armée américaine, voitures rutilantes... seront à admirer. Ce soir, danse country avec un groupe qui chantera et vous fera danser. Demain défilé de char dans l'après-midi.

Rencontre footballistique à Granville ce soir. L'US Granville a fait venir pour vou le stade Malherbe de Caen qui affrontera Boulogne, club de ligue 2. C'est à 19h au stade Louis Dior.

A Mandeville en Bessin, c'est la 8ème fête de l'attelage demain. Dès 9h30, brocante , artisanat d'art et produits du terroir vous seront présentées et à partir de 15h, concours d'attelage d'élégance, du « passé » et insolite.. Vous pourrez aussi admirer des automobiles anciennes et profiter de balades en carriole. C'est au manoir de Douville à Mandeville en Bessin.

Enfin à Dangy, toute la journée de demain, de 10h à 18h, c'est la fête « peinture et sculpture dans la rue ». Il y aura aussi un stand écrivains et illustrateurs, différentes animations, du trampoline, des maquilleuses et un bal populaire à 21h.