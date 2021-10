Jeannette : deux repreneurs potentiels visiteront l'usine cette semaine

Deux potentiels repreneurs de l’entreprise de biscuiterie Jeannette, un Suisse et un en provenance de région parisienne, ont prévu de visiter l’usine cette semaine. Ils font partie des quatre dossiers de reprise jugés sérieux. Sur place, 27 des 37 salariés licenciés et occupant le site depuis le 20 février vont se consacrer auparavant à l’entretien et au nettoyage du site. Une nouvelle vente de madeleines est aussi programmée vendredi 14 mars dans l'après-midi sur le site de l’usine Jeannette, afin d’honorer les commandes non satisfaites.