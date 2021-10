Casting, les gagnants s'affichent à Caen la Mer

Chloé, Maurine et William ont remporté en janvier dernier le grand casting organisé pour la première fois par Tendance Ouest.

200 candidats et 30000 votes

Ils ont été distingués parmis 200 candidats, puis 10 finalistes, à l'issue du votes des internautes et du jury. Chloé, Maurine et William incarneront les visages de la nouvelle campagne de communication de Tendance Ouest dans les rue de Caen et son agglomération et sur les bus dès le mardi 25 mars pour la première phase sur plus de 170 faces.

Découverte des visuels

Le mardi 25 mars (peut être le 24 en exclu sur le web...), les normands découvrirons les nouveau visuels de Tendance Ouest avec pour égéries Maurine, Chloé et William.

Découvrez en avant-première quelques clichés du shooting... avant les visuels complet.