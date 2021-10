A13 : la bretelle Caen-Deauville fermée jusqu'à fin mai

La Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) réalise depuis juin dernier des travaux sur l’échangeur de Pont-l’Evêque pour ouvrir à la fin 2014 un accès plus simple vers Lisieux. "Des restrictions de circulation sont aujourd'hui nécessaires pour poursuivre ces travaux en toute sécurité", explique la SAPN, qui va donc fermer la bretelle Caen-Deauville jour et nuit jusqu’à fin mai 2014. Une signalisation spécifique et un itinéraire de déviation sont mis en place.

Les détails des déviations mises en place sur le site de la SAPN.