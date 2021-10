L'emploi près de chez vous

Un nom qui signifie 'ami du peuple” en normand médiéval.



“Une mise à disposition de compétences”

“J'ai mis au point un prototype de site Internet d'offres d'emploi qui permet de faire des recherches par géolocalisation en fonction de ce que l'on sait faire, et donc de trouver un travail près de chez vous”, explique l'informaticien de formation.

La philosophie de Ditwin, mis en ligne depuis 2009, s'inspire de la conception anglo-saxonne du monde de l'entreprise : “Il s'agit davantage d'une mise à disposition de compétences qu'une demande de travail, ce qui n'est pas la même chose”.

Ditwin Emploi se constitue aussi comme un solide réseau social professionnel qui permet de bénéficier des relations de ses collègues, amis et famille inscrits pour accéder à des offres confidentielles.

Un dépôt revient à 50 ¤, un tarif accessible destiné à inciter les petites et moyennes entreprises à utiliser le site Internet.

Pratique. Ditwin, ditwinemploi.com, contact@ditwin.fr



