Des records de températures pour un début mars

Un soleil franc et généreux dans un ciel bleu, pas l’ombre d’un nuage. Le printemps s’est installé ce week-end sur la Normandie. Des records sont établis pour les 15 premiers jours d’un mois de mars. Les valeurs de saison sont dépassées de 7 à 10° !

C’est à Gouville qu’il a fait le plus chaud ce dimanche après-midi. 21,5° selon les relevés de Météo-France, 21° à Bernières-sur-Mer et Sainte-Marie-du-Mont, 20° à Cherbourg, Bayeux, Pontorson où Deauville, 19,5 à Saint-Lô et Argentan.

Un mercure généreux et un soleil franc qui auront réchauffé les cœurs après des coups de vents à répétition et des épisodes de pluies de ces dernières semaines.

Il y avait foule sur les plages du littoral de la Manche tout ce week-end. A la campagne aussi, les amateurs de balades en forêt notamment, étaient nombreux à prendre l’air des sous-bois.

La bonne nouvelle c’est que le printemps s’installe durablement. Le soleil restera au beau fixe au moins pour le reste de la semaine. C’est de bonne augure pour les Bas-Normands qui entament leur seconde semaine de congés.