Rouen : interpellé après avoir cassé des rétroviseurs

Vendredi 7 mars, vers 3h du matin, le vigile du bar "Emporium Galorium", rue Beauvoisine, aperçoit dans la rue un groupe de six jeunes, dont l'un particulièrement virulent en train de taper contre des rétroviseurs et une jardinière de la ville. Il les suit et avertit la police en même temps, qui interpellera facilement le jeune homme, ivre, quelques minutes plus tard.

Au total, ce dernier aurait dégradé les rétroviseurs de quatre voitures en stationnement. Il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.